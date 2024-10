Motorista denuncia tentativa de sequestro e acaba preso após polícia encontrar 4,5 toneladas de maconha em caminhão

Caso ocorreu na noite de terça-feira (29), em Birigui (SP). Caminhão estava com a placa adulterada e, em consulta, policiais descobriram que o veículo era roubado. Motorista foi preso em flagrante.

A Polícia Militar apreendeu cerca de 4,5 toneladas de maconha armazenadas em um caminhão após o motorista denunciar uma tentativa de sequestro no bairro Jardim Stabile, em Birigui (SP). O caso ocorreu na noite de terça-feira (29).

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhoneiro, de 23 anos, acionou a polícia após ter sido abordado por homens armados, que teriam tentado sequestrá-lo. Ele disse que estava no caminhão, que é do tio, com uma lona em cima, e receberia R$ 3 mil para transportar a droga.

Ainda conforme o B.O., o caminhão foi encontrado na Rua Siqueira Campos com as portas abertas. Na carroceria do veículo, a polícia apreendeu os tabletes de maconha, que estavam no compartimento do motorista e na carroceria. A droga pesou cerca de 4.480 quilos.

O caminhão estava com a placa adulterada e, em consulta, a polícia constatou que se tratava de um veículo roubado de São Paulo (SP). O caminhoneiro foi preso em flagrante e levado à delegacia.

Os sequestradores apontados pelo motorista não foram localizados pela polícia até a última atualização desta reportagem. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, receptação e adulteração de identificação de veículo automotor.