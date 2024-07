Quatro criminosos, incluindo menores, furtam R$ 30 mil em joias

Quatro criminosos, dois deles menores de idade, invadiram uma residência no bairro Vila Scarpelli, em Potirendaba (SP), na última sexta-feira (28), e furtaram cerca de R$ 30 mil em joias.

O Crime:

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15h30. Imagens de câmeras de segurança da residência mostram os criminosos revirando gavetas e móveis, levando dezenas de joias e acessórios. O valor total do furto, segundo as vítimas, é de aproximadamente R$ 30 mil.

Identificação dos Suspeitos:

Com base nas imagens das câmeras, a polícia conseguiu identificar os quatro autores do crime. Os dois menores já eram conhecidos das autoridades.

Investigação e Apreensão de Objetos:

As equipes policiais realizaram buscas e localizaram um dos autores, que acabou fugindo. Na casa do suspeito, foi encontrado um dos anéis da vítima.

Posteriormente, após uma denúncia anônima, os policiais, com o apoio da Guarda Municipal, apreenderam uma camiseta amarela com diversas joias (brincos, anéis, pulseiras e correntes) em uma área de pasto em uma chácara. Todas as joias foram devolvidas à vítima.

Próximos Passos:

O caso agora será investigado pela delegacia da cidade. A polícia busca identificar e prender os outros três envolvidos no crime.