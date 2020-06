Colisão entre dois carros deixa condutora ferida em Votuporanga

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas São Paulo com a Itacolomi , no bairro Vila Marin; mulher sofreu apenas ferimentos leves.

Na tarde desta quarta-feira (3), uma colisão entre dois veículos no cruzamento das ruas São Paulo com a Itacolomi, no bairro Vila Marin, em Votuporanga/SP deixou uma mulher de 30 anos levemente ferida.

De acordo com informações, por motivos que ainda serão esclarecidos pelas autoridades, os veículos colidiram lateralmente, sendo um deles acabou por atingir frontalmente uma lixeira instalada sobre a calçada e posteriormente uma árvore.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu A.C.A.G., condutora de um dos carros, até um hospital particular da cidade, com ferimentos leves.

Os demais ocupantes dos veículos dispensaram atendimento médico. As causas da colisão serão investigadas pela polícia.