Durante policiamento no município de Álvares Florence, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizaram vistoria em uma criadora amadorista de passeriformes e verificaram que duas aves do plantel estavam com as anilhas irregulares, pois apresentavam um corte na lateral e medidas superiores às permitidas, que são sinais claros de adulteração.