Policiais da DISE prendem jovem de 19 anos por tráfico de drogas no bairro Estação

Flagrado em Votuporanga com drogas e simulacro de arma

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga realizou realizaram nesta sexta-feira, dia 4, uma Operação Policial objetivando o combate ao tráfico de drogas, dando cumprimento a Mandados de Buscas realizando diligências em diversos locais da cidade. Especificamente, em um dos locais, alvo de investigações os agentes policiais prenderam um indivíduo no Bairro Estação por tráfico de drogas.

O criminoso de 19 anos de idade já era investigado pela Delegacia Especializada e após investigações prévias quanto ao tráfico de drogas optaram por solicitar Mandado de Busca no referido endereço sendo este expedido pela Justiça da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, e, nesta sexta-feira, após informações oriundas de prévias investigações, os Policiais Civis da DISE fizeram a incursão no imóvel abordando o investigado nos fundos da residência.

Nas buscas pelo local foram localizados e apreendidos um tijolo e dois tabletes de maconha, com peso aproximado de oitocentos e cinquenta gramas que após preparada renderia cerca de duzentos e oitenta porções para venda a usuários, dois telefones celular, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e certa quantia em dinheiro arrecadado com o comércio do entorpecente.

Foi dada voz de prisão e o mesmo conduzido a DISE onde foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial, o Delegado de Polícia Dr. Rafael Latorre Costa, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas.

Após os trabalhos de polícia judiciária o autuado foi conduzido para uma Unidade Prisional ficando a disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.