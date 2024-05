PM recebe 63 viaturas equipadas com pacote de segurança para abranger novo modelo de patrulhamento

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar está recebendo novas viaturas para reforçar o policiamento da capital paulista. Os novos veículos são do modelo SUV Corola Cross, equipado com recursos tecnológicos que vão abranger um modelo inédito de radiopatrulhamento e trazer mais segurança aos agentes e à população. Ao todo, foram investidos mais de R$ 12 milhões na aquisição da nova frota.

As viaturas, que contam com o novo design e grafismo, serão empregadas para reforçar o patrulhamento nas áreas centrais da cidade de São Paulo (CPA/M-1), além das zonas sul (CPA/M-2), norte e oeste (CPA/M-5). Com esta nova aquisição, a atual gestão já entregou 642 viaturas para a Polícia Militar reforçar suas atividades, somando um investimento aproximado de R$ 118 milhões.

“Esses veículos terão tecnologia acoplada, uma reformulação no programa de radiopatrulhamento, e uma série de recursos de segurança, como a barra de proteção, que vai ajudar muito os policiais que, por vezes, se chocam porque criminosos não obedecem a ordem de parada”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Os modelos são equipados com o novo pacote de segurança Toyota Safety Sense em todas as suas versões. Ou seja, possuem uma série de recursos tecnológicos para trazer mais segurança tanto aos policiais quanto à população.

“A nossa ideia é de que uma viatura de radiopatrulha seja autossuficiente para atender a grande gama de ocorrências que os policiais atendem diuturnamente. É a base do serviço da nossa Instituição e quanto mais ferramentas de trabalho tivermos, mais vidas conseguimos preservar”, destacou o coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar.

Alguns destes itens incluem assistente de pré-colisão e o controle de velocidade cruzeiro adaptativo. Além disso, os carros também contam com sete airbags, carroceria com deformação progressiva e alertas de tráfego cruzado na traseira e de pontos-cegos.