Polícia Federal descobre fraude em consignados no INSS

Operação descobriu esquema envolvendo financeira e estagiário em Rio Preto

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 29/11, a “Operação Bloqueio”, visando coibir fraudes ocorridas na Agência do INSS de São José do Rio Preto. Durante as investigações a PF constatou a participação de um estagiário do INSS que, mediante senha pessoal e pagamento, desbloqueava contas de aposentados para que houvesse a inserção fraudulenta de empréstimos consignados indevidos.

O esquema contava com a participação de mais três funcionários de uma instituição financeira sediada em São José do Rio Preto. No âmbito da investigação, no total, já foram cumpridos 5 (cinco) Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto.

As investigações contaram com participação da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

Os investigados poderão responder pelos crimes invasão de dispositivo informático, corrupção passiva e ativa e formação de quadrilha, cujas penas variam de 1 a 12 anos.A presente investigação foi batizada de “Bloqueio”, pois a ação da PF é para conter a ação de desbloqueio das contas de aposentados e pensionistas.

G1