PF lança operação para combater crimes eleitorais na região

Diligências iniciaram hoje e vão até o final da apuração eleitoral no domingo.

Jales/SP – A Polícia Federal iniciou na tarde desta quinta-feira, 03-10-2024, uma operação preventiva destinada a coibir crimes eleitorais nos dias que antecedem as eleições municipais na região de Jales/SP. Equipes da Polícia Federal estão diligenciando em várias cidades da região de Jales objetivando prevenir e reprimir a prática de crimes eleitorais bem como outros fatos que possam estar em desacordo com as normas legais determinadas pela Justiça Eleitoral.

As diligências iniciaram hoje e vão continuar até o final da apuração eleitoral no próximo domingo objetivando propiciar eleições livres de qualquer fato que abale a normalidade e o ambiente democrático do pleito eleitoral. Em caso de descumprimento das determinações legais, inclusive as estabelecidas pelo Juiz Eleitoral de cada Comarca, os responsáveis poderão ser presos em flagrante delito e conduzidos até a sede da PF, que é a polícia judiciária competente para apuração de crimes eleitorais.

Fonte: Comunicação Social PF Jales/SP/O Extra