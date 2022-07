MENINA DE 2 ANOS MORRE APÓS ACIDENTE E PADRASTO DIZER QUE ELA ESTAVA DORMINDO

Gian Gabriel Fraga, padrasto da criança havia acabado de sair da cadeia, após ser detido por tráfico de drogas, se envolveu em um acidente de carro que terminou com a morte da enteada, de apenas 2 anos, em Bertioga, no litoral de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito havia levado a criança para um passeio de carro, quando se envolveu no acidente. Após a colisão, Gian Fraga ainda levou a menina desacordada para a casa da mãe da criança e afirmou que ela estava apenas dormindo.

Ao notar a situação, a mãe levou a criança para o Hospital, que não resistiu e morreu no último sábado (9). Já o suspeito, saiu do hospital após uma briga com a mãe da vítima e não foi mais encontrado pelas autoridades.

*Informações/Itaquá Interativa