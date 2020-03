Polícia Ambiental prende homem por posse irregular de arma de fogo e resgata pássaros silvestres em Votuporanga

Indivíduo foi liberado após pagamento de fiança arbitrada em R$ 1 mil; ele responderá por posse irregular de arma de fogo e crime ambiental, além de ter sido multado em R$ 2 mil. As aves foram libertadas.

Nesta quarta-feira (4), policiais militares ambientais realizavam patrulhamento por Votuporanga/SP, quando prenderam um homem em flagrante, por posse irregular de arma de fogo e, por manter aves em cativeiro sem autorização.

De acordo com informações, o indivíduo que não teve identidade divulgada pelas autoridades, foi apresentado na Delegacia de Polícia, após os militares encontrarem sob seu poder, uma arma de fogo e pássaros silvestres mantidos em gaiolas.

Após ser ouvido, a Autoridade Policial, arbitrou fiança no valor de R$ 1.000,00, a qual foi paga, sendo ele liberado para responder em liberdade.

Além de responder por posse irregular de arma de fogo e crime ambiental, o indivíduo foi multado em R$ 2 mil.

As aves foram reinseridas em seu habitat natural; as gaiolas permaneceram depositadas na sede do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental.