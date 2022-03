Força Tática apreende menor com drogas em posto de combustíveis

Dupla estava numa motocicleta e faria a entrega da droga em área de lazer próxima a Expo de Fernandópolis

Durante patrulhamento pela Avenida Expedicionários Brasileiros, policiais militares da Força Tática avistaram dois indivíduos em uma motocicleta no pátio de um Posto de Combustíveis, nas proximidades do Frigorífico e decidiram pela abordagem.

Durante o procedimento, com um dos menores foi localizada uma porção de, aproximadamente, 15 gramas de cocaína e 40 reais em dinheiro, o qual confessou que estaria a caminho de uma área de lazer para realizar a entrega do entorpecente e que o outro adolescente não sabia da droga. Segundo os policiais, o menor é bastante conhecido no meio, havendo diversas denúncias sobre o mesmo.

Na casa do menor e acompanhados pelos avós do adolescente, os PMs localizaram em seu quarto mais 02 porções de cocaína prensada (pedaços), 01 porção de maconha, também prensada, 04 pedras de crack, 42 reais em dinheiro e uma balança de precisão. No total, os policiais encontraram e apreenderam 138 gramas de cocaína, 16 gramas de maconha, 02 gramas de crack.

Na delegacia, o delegado plantonista ratificou a apreensão do menor, drogas e dinheiro.

