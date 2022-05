Deic prende em flagrante traficante levando cocaína para Jales

Na manhã desta quinta-feira, 5, policiais civis da DISE da DEIC interceptaram um veículo que seguia pela Rodovia Assis Chateaubriand, no perímetro de Rio Preto, suspeito de estar transportando drogas.

Escondido no estofado do banco dianteiro do passageiro, os policiais civis localizaram um tijolo de cocaína com cerca de 1 quilo.

O investigado, um homem de 36 anos, alegou que levaria a droga até a cidade de Jales/SP. Ele foi conduzido à DEIC e preso em flagrante por tráfico.