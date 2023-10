Homem é preso com 2,3 kg de cocaína e 220 g de crack em Votuporanga

Na noite de ontem (30) policiais militares da Força Tática da 3ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Votuporanga prenderam indivíduo com grande quantidade de drogas.

Durante desencadeamento da Operação Impacto pelas equipes de Força Tática, junto com equipe da Atividade Delegada, no combate ao cometimento de crimes e repressão ao tráfico de drogas, em diligências pela zona norte, no Jardim Canaã, averiguando local onde um indivíduo é suspeito de estar armazenando grande quantidades de drogas para abastecer o tráfico, sendo que pela Rua Luciana Laridondo Barbizani, ao passar defronte a residência suspeita, os policiais avistaram o morador saindo no quintal com uma mochila e ao avistar a viatura tentou arremessar uma mochila para fora de sua casa, sendo contido e detido.

Na mochila foram localizadas 2,3kg de pasta base de cocaína (que rendem aproximadamente 8.800 porções), 220g crack (que fracionado rendem 1.140 pedras aproximadamente), uma balança de precisão, uma faca e várias embalagens com resquícios de drogas.

Indagado acerca dos fatos, assumiu que estava guardando a droga para pagar uma dívida antiga.

Dada voz de prisão e lido seus direitos constitucionais, indivíduo conduzido até a Central de Polícia Judiciária onde foi recolhido na cadeia pública permanecendo preso à disposição da Justiça.