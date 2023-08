PM prende dupla por tráfico de drogas em Votuporanga

Na tarde de ontem (14) policiais militares da Força Tática da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam em flagrante dois indivíduos por tráfico de drogas.

Durante Operação Impacto desencadeada pela equipe de Força Tática na zona sul da cidade, foi direcionado o patrulhamento para as imediações da Escola Esmeralda Sanches da Rocha, nos arredores da comunidade do Matarazzo, sendo que pela Rua Valdimir R. Casagrande, a equipe se deparou com um indivíduo saindo de uma residência, já conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas, o qual desobedeceu a ordem de abordagem tentando evadir-se da viatura policial, porém foi acompanhado e detido.

Na busca pessoal foi localizado um invólucro de plástico branco contendo várias pedras de crack e um celular. Em diligência na residência de onde o abordado havia saído, os policiais foram recebidos por uma senhora que franqueou a entrada e acompanhou as buscas na casa do seu neto. Durante a vistoria o proprietário se apresentou para a equipe policial presente na frente de sua casa e acompanhou a equipe, apresentando duas porções de maconha dizendo ser usuário, porém, assim que iniciaram as buscas no local, foi localizado nos fundos um tijolo de maconha, que ao ser fracionado produziria aproximadamente 320 porções, já no interior da casa, na gaveta da cômoda na sala, foi localizado mais meio tijolo e duas porções grandes de maconha, R$ 370,00 em diversas notas e uma porção grande de pasta base de cocaína a ser preparada e fracionada para a venda.

O proprietário da residência é reincidente no tráfico de drogas, está em liberdade com medidas cautelares e não exerce atividade laborativa lícita, o outro abordado está em liberdade aguardando resultado de processo criminal.

Dada voz de prisão em flagrante aos dois indivíduos e conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, permanecendo presos na carceragem local à disposição da Justiça.