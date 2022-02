Em nota, os advogados do síndico reafirmaram que a morte não foi intencional e destacaram o comprimisso de Emerson em continuar colaborando com a Justiça e com a polícia. “É preciso destacar que lamentamos muito a morte do Sr. Celso e nos compadecemos com a dor da família e amigos”, diz a nota assinada pelo escritório Fabretti, Tolentino, Massad, Matos Advogados Associados.

O caso

Celso morreu após ser atingido por um soco no rosto, dado por Emerson, que, momentos antes, fez uma série de provocações ao advogado, que estava na sacada de seu apartamento. Como Celso era palmeirense e Emerson corinthinano, as provocações começaram por conta da derrota do Palmeiras para o Chelsea no Mundial de Clubes, mas o conflito entre os dois, por questões do condomínio, era antigo, segundo a família os advogados da vítima.

Quando Celso desceu para falar com Emerson, foi atingido por um soco no rosto, perdeu a consciência e caiu. Ele chegou a ser levado pela mulher ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento emergencial, mas morreu em decorrência do ferimento.

Durante a reconstituição do crime, Emerson mostrou o local onde desferiu o soco no rosto de Celso, que caiu em um gramado próximo à pista de caminhada da avenida, fora do condomínio. O síndico admite que chamou o advogado para brigar, mas alega legítima defesa porque achou que Celso iria agredi-lo e decidiu agir primeiro.

A família da vítima contesta essa versão e sustenta a tese de que houve homicídio qualificado. “Ele chamou, deliberadamente, o doutor Celso, que desceu e foi agredido com um soco potentíssimo, que perfurou o cérebro da vítima, provocando a morte quase que instantânea. Entrou em convulsão, teve morte cerebral e morreu de madrugada”, afirmou o advogado Mário Guioto Filho, que representa a família de Celso.

Marco Antonio dos Santos e Gabriel Vital – diarioweb.com.br