‘Passa o dinheiro, vou te matar’, diz assaltante para motorista

Um condutor de transporte coletivo foi roubado por criminoso supostamente armado na noite desta sexta-feira (12) em uma via do bairro Jardim Paraíso, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 60 anos, também foi ameaçada de morte e teve a quantia de R$ 41 levada pelo desconhecido.

Na Central de Flagrantes, a vítima relatou que “era por volta de 19h20, quando trabalhava e parou em um ponto para embarque de um passageiro. Subiu um homem de estatura mediana, branco e acima do peso, que parecia estar armado [fez gesto], com a mão para dentro da roupa e disse ‘passa o dinheiro, vou te matar’. Temendo pela integridade física, entregou o valor mencionado e se deslocou para a delegacia, a fim de registrar o ocorrido”.

Destacou ainda que “o veículo possui sistema de vigilância e as imagens podem ajudar na prisão do criminoso”. O delegado de plantão determinou o registro da ocorrência e encaminhou a documentação para o distrito policial correspondente a área dos fatos, onde o caso será investigado pela Polícia Civil.

Gazeta de Rio Preto