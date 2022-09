Mulher tem rosto queimado em explosão em fogareiro

Uma mulher de 29 anos teve o lado direito do rosto e parte do corpo queimados após uma explosão em um fogareiro improvisado, por volta das 22h da noite da última sexta-feira (16), no bairro Cidade Nova, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava cozinhando em um fogareiro improvisado quando, por motivos ainda desconhecidos, houve a explosão. A suspeita da polícia é de que o motivo seria o deslocamento do “vapor” do álcool, que estava armazenado em um galão plástico aberto, até o fogo.

A vítima foi socorrida por vizinhos e levada por eles até a Unidade Pronto Atendimento (UPA) Tangará, onde recebeu os primeiros socorros. Na sequência, ela foi encaminhada para a Santa Casa, onde permanece internada.