Justiça converte em preventiva prisão de autor de acidente

A Pedido do Ministério Público de Jales, a Justiça determinou a prisão preventiva de Douglas Júnior Oliveira Giacometi, empresário em Três Fronteiras, acusado de matar duas pessoas e deixar outra gravemente ferida em um acidente registrado na rodovia Euclides da Cunha em Santa Fé do Sul.

Guga, como é conhecido colidiu com seu BMW na traseira de uma Hundai/Tucson, provocando a morte do motorista Valdir do Carmo Nascimento, 58 anos, conhecido em Palmeira d´Oeste como “Azul Pintor”.

Depois de socorrida por uma equipe do Samu, a mãe de Valdir, Mercedes Correa do Carmo, 85 anos, acabou morrendo no hospital. Já a esposa, Sueli Silva Nascimento, 61 anos, segue internada em estado grave na Santa Casa de Jales.

A Justiça se manifestou logo após que Guga se entregou na Delegacia de Jales: “Assim, como forma de se acautelar o meio social, verifica-se que há necessidade de manter o autuado preso, já que o delito imputado a ele é de extrema gravidade e que constituiu desrespeito a vida humana. Pelos mesmos fundamentos, observo não ser viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.

“Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM FACE DE DOUGLAS JÚNIOR DE OLIVEIRA GIACOMETI e, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública, visto que insuficiente sua substituição por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, CONVERTO-a em prisão preventiva, com esteio no art. 312 do CPP. Expeça-se o r. mandado”.