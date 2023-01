FATALIDADE: idosa morre engasgada ao comer pão de queijo em Simonsen

Uma fatalidade marcou a vida de uma família moradora do distrito de Simonsen no último final de semana. Uma idosa de 80 anos de idade, infelizmente faleceu ao se engasgar após comer um pão de queijo.

O fato aconteceu no último domingo, por volta das 9 horas, no distrito de Simonsen, a senhora passou mal logo após comer um pão de queijo e se engasgar. Imediatamente, o seu filho telefonou para o Corpo de Bombeiros de Votuporanga no 193 e a equipe de resgate chegou ao local em minutos e já encontrou a idosa com as vias respiratórias obstruídas e com parada cardiorespiratória.

Os Bombeiros iniciaram os procedimentos de ressuscitação até a chegada da USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), quando os médicos prosseguiram no trabalho. Contudo, apesar dos esforços da equipe médica do SAMU e dos Bombeiros, a idosa não resistiu e veio a óbito em sua residência. O corpo da senhora foi sepultado na manhã desta segunda-feira.

