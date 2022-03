De acordo com a PRF de Rio Preto, após compartilhamento de informações, os policiais localizaram e abordaram a carreta conduzida por um homem de 47 anos, e tinha como passageiro o filho dele, de 20 anos. Durante abordagem, ambos apresentaram informações contraditórias.

Os policiais revistaram o veículo e localizaram 159,5 quilos de pasta base de cocaína, distribuídos em 153 tabletes escondidos no compartimento do assoalho do semirreboque.