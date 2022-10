URGENTE: carro e caminhão colidem na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis

Uma colisão entre um veiculo Toyota/Corolla e um caminhão baú na rodovia Euclides da Cunha deixou apenas pessoas levemente feridas. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 18.

Segundo informações colhidas no local do acidente, o veículo teria tentado ultrapassagem, mas acabou esbarrando lateralmente no caminhão, provocando a colisão.

Com o impacto, o caminhão tombou sobre a pista no sentido oeste, no trecho próximo ao Max Atacadista.

Unidade de resgate estiveram no local, juntamente com a Polícia Rodoviária.

