Líder de quadrilha do golpe do falso boleto na região é preso em Goiás

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) prendeu, nesta quarta-feira (26), em Goiás, um dos líderes de uma quadrilha que aplicava o golpe do falso boleto. A ação faz parte da segunda fase da operação “Golpe do Falso Boleto”.

Prisão e apreensão

Equipes do Setor de Investigações Gerais, compostas por dois delegados e quatro investigadores, prenderam o indivíduo, que já tinha a prisão decretada pela justiça. Com ele, foi apreendido um celular e anotações relacionadas ao crime.

Investigações em andamento

Na quinta-feira (27), as equipes continuam em diligências, cumprindo mandados de busca e apreensão. A prisão do líder da quadrilha deve auxiliar na identificação de outros membros do grupo.

Golpe do falso boleto

No golpe do falso boleto, os criminosos enviam boletos falsos por email, WhatsApp ou até mesmo entregam em mãos para as vítimas. Os boletos parecem reais, com logotipos de empresas e até mesmo QR Codes, mas direcionam o pagamento para contas bancárias dos golpistas.