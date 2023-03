Policiais militares de Votuporanga apreendem menores e evitam furto de motocicleta

Policiais Militares da Força Tática de Votuporanga apreenderam menores e evitam furto de motocicleta na noite desta quinta-feira.

Durante desenvolvimento da Operação Impacto em Votuporanga foi informado via COPOM uma possível tentativa de furto a motocicleta pela Rua Tibagi – cruzamento com a Rua Das Américas, onde dois indivíduos estariam tentando furtar uma motocicleta ali estacionada.

Ao chegar no local, juntamente com as viaturas em apoio, a equipe de Força Tática avistou os indivíduos com as características informadas ao lado da referida motocicleta, sendo abordados e revistados, constatando serem menores.

Nada de ilícito foi encontrado, mas em contato com o proprietário, o mesmo informou que os visualizou mexendo em sua motocicleta.

Diante dos fatos foi dado voz de apreensão aos menores e juntamente com o dono da motocicleta conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde foi registrada a ocorrência de tentativa de furto e os menores liberados aos seus pais.