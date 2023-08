Homem morre durante transporte para clínica em Fernandópolis

Na noite desta quarta (09), um homem de 38 anos perdeu a vida enquanto se dirigia à uma Comunidade Terapêutica de recuperação de viciados em álcool e drogas em Fernandópolis, interior de São Paulo. Uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada até a base do SAMU de Três Lagoas após serem informados do caso. Segundo informações do médico plantonista do SAMU, que constatou a morte de T. A. Q, que estava dentro de um Fiat Uno, que é pertencente à casa de reabilitação, que é composta por três colaboradores, além do coordenador da unidade. O pai da vítima teria pedido que seu filho fosse transportado e que ele fosse internado.

Ao chegarem na residência, encontraram o portão fechado, onde o pai da vítima pulou o muro da casa com o auxílio de uma escada, abrindo o portão para permitir a entrada da equipe, onde ao entrarem, encontraram a vítima segurando dois facões e estava agitado devido ao uso de drogas, sendo necessário imobilizá-lo e amarras seus pés e mãos.

Com isso, a vítima foi colocada dentro do veículo, iniciando a viagem para Fernandópolis (SP). Porém, próximo à um supermercado, na Av. Ranulpho Marques Leal, um funcionário percebeu que ele não estava respirando, decidindo imediatamente retornar e buscar ajuda, consultando o Google Maps para irem até a base do SAMU. Os policiais então, isolaram o veículo e acionaram a Perícia, além da Polícia Civil que realizou os trabalhos de praxe.

A causa da morte está sendo investigada, onde levanta a suspeita sobre o trabalho realizado durante o transporte pela clínica, além da autópsia que irá apontar outros detalhes pelo Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL).