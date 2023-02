Homens são presos pela PM após furtos em Votuporanga

Dois homens foram presos pela Força Tática da Policia Militar após cometerem furtos em Votuporanga. O fato foi registrado na madrugada desta terça-feira, dia 28.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Santa Luzia, pátio do de uma instituição de ensino. Um indivíduo foi visto atravessando a rodovia Euclides da Cunha, após cometer o furto

Com ele foi localizada uma ferramenta utilizada para a prática criminosa e em vistoria no local do furto, foi notado que após escalada, tentou subtrair equipamentos elétricos.

Indivíduo é conhecido no meio policial pela prática de outros furtos, sendo preso em flagrante.

Já o segundo caso aconteceu em um estabelecimento comercial. A equipe se deslocou até o local onde o solicitante, que trabalha na empresa de monitoramento, passou as características do indivíduo, sendo realizado o patrulhamento.

O meliante foi localizado pela Rua Anita Costa em posse de um emaranhado de fios, sendo que o mesmo já é conhecido no meio policial por diversos furtos realizado na cidade.

Os dois foram encaminhados a Central de Flagrantes em Votuporanga.