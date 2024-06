Caminhoneiro é assassinado após cair em golpe de falso frete

Um lamentável caso de violência chocou os moradores de Nova Odessa/SP na manhã desta quarta-feira (5). Um homem de 40 anos, profissional do transporte rodoviário de cargas e natural do estado de Minas Gerais, teve sua vida ceifada de forma brutal após ser vítima de uma emboscada criminosa envolvendo um falso frete.

De acordo com as autoridades, a vítima combinou um serviço de transporte por meio de um aplicativo, sendo atraída por um preço atrativo. Ele chegou a Nova Odessa por volta das 6h18 e, cerca de 20 minutos depois, na Vila Azenha, foi abordado por dois homens no cruzamento das ruas Dante Gazetta e Gertrudes Ximenes Carrion.

Ao estranhar a situação, o caminhoneiro reagiu ao crime com uma faca que portava. Um dos suspeitos conseguiu sair do veículo e efetuou pelo menos seis disparos contra a vítima, que foi atingida no tórax e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, uma das hipóteses é de que o caminhoneiro seria sequestrado e mantido em cativeiro enquanto seu caminhão era roubado.

Após o crime, os dois criminosos fugiram. Um deles, de 20 anos e sem antecedentes criminais, compareceu à base policial alegando ter sido vítima de roubo e esfaqueado no pescoço. O outro suspeito, de 28 anos e com passagem por receptação, foi localizado em uma construção próxima, seguindo rastros de sangue.

Ambos os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Nova Odessa sob escolta policial. A perícia foi acionada e o caso será investigado pela Polícia Civil.