Jovem é preso ao receber Dry Ice pelos correios em Votuporanga

Uma ação conjunta de equipes da Polícia Civil de Votuporanga e Rio Preto resultou na prisão de um traficante que recebeu Dry Ice – uma nova droga – pelo correio. O entorpecente estava escondido em um pote de produto para cabelo.

A operação contou com o apoio de Policiais Civis pertencentes à jurisdição da Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga e do Núcleo 1,2,5 DP de São José do Rio Preto, onde também há investigação em andamento sobre o tráfico, sendo que no cruzamento de informações foi possível identificar o traficante que receberia a droga em Votuporanga.

O DRY ICE é uma versão de entorpecente com valor médio de R$ 150 mil o quilo.

A DISE de Votuporanga deflagrou essa operação visando combater o tráfico de drogas, mais precisamente drogas aprimoradas no preparo com alto teor de THC, também conhecidas como drogas “Gourmet”.

Após investigações preliminares, inclusive oriundas de operações passadas onde se apreendeu grande quantidade de cigarros eletrônicos e essências, foram solicitados Mandados de Buscas e Apreensão em sete locais, sendo os mesmos concedidos e expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca.

Os Policiais Civis divididos em equipes procederam diligências nos respectivos locais, onde, nas buscas alguns restaram negativo, entretanto, em outros localizaram e apreenderam uma (01) porção da droga “Dry Ice”, que provêm da maconha, porém, com alto teor de THC e de alto poder aquisitivo, seis (06) flores de maconha, conhecida como “Buds de Cannabis”, também com alto teor de THC, duas (02) porções haxixe, uma (01) balança de precisão e dois (02) telefones celulares.

A apreensão da droga “Dry Ice” se deu no momento em que o investigado recebia o entorpecente via Correios. No bairro Vila Paes, o jovem S., de 22 anos de idade, foi preso e autuado em flagrante delito pelo Rafael Latorre Costa, por infração aos Artigo 33 da Lei 11343/06 – (Tráfico de Drogas). Já V., de 21 anos de idade, alvo das investigações, foi ouvido em declarações e liberado.