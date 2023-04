Traficante é preso com 69 pedras de crack em Ouroeste

Um traficante de drogas foi detido pela Polícia Civil de Ouroeste, em posse de cerca de 69 pedras de crack. A ação contou com apoio de policiais de Guarani D Oeste e Mira Estrela.

Além do entorpecente, a Polícia encontrou na residência do indivíduo, uma quantia em dinheiro e demais apetrechos utilizados no tráfico.

O sujeito foi levado à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça. TVC