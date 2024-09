Atropelamento deixa vítima fatal em Santa Fé do Sul

Na noite deste sábado, 28 de setembro, um grave atropelamento resultou na morte de um homem, ainda não identificado, em Santa Fé do Sul. A vítima, com idade estimada em cerca de 60 anos, não portava documentos no momento do acidente.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades, o acidente aconteceu quando o homem tentava atravessar a rodovia. O motorista do caminhão, envolvido no atropelamento, relatou que logo após o impacto estacionou o veículo e acionou as equipes de resgate imediatamente.

As circunstâncias exatas do atropelamento estão sendo investigadas, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por procedimentos para identificação.