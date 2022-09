FAMÍLIA DE ITÁPOLIS/SP MORRE EM TRÁGICO ACIDENTE

Um trágico acidente no km 618 da BR-163, em Nova Mutum-MT, na manhã de ontem sexta-feira (2), envolvendo uma picape Fiat/Toro e uma camionete Chevrolet/S-10 deixou cinco mortos, sendo uma criança, e dois feridos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda de acordo com a Corporação, a pista ficou interditada no momento do sinistro para atendimento à ocorrência. Com o impacto, a picape Toro, que pertence a uma empresa de fertilizantes, ficou com a parte frontal totalmente destruída. Já a S-10, com placas de Sorriso-MT, saiu da pista e também ficou a com a frente destruída.

Vítimas:

Segundo a Polícia Civil, dentre as vítimas fatais que ocupavam a caminhonete S-10, estava uma família de Itápolis-SP, sendo Giovanno Carducci, 42 anos, sua esposa Elaine Cristina Gallo, 36 anos e o filho do casal, o pequeno Adílio, de apenas 9 anos.

Na picape Toro, as vítimas foram identificadas como Victor Rafael Villarroel Matute, 36 anos e Cleide Nascimento Campos, 31 anos.

Segundo os policiais, três das cinco vítimas morreram no local, e das quatro pessoas socorridas, duas faleceram no hospital em Mutum. Uma adolescente e uma criança foram socorridas e seguem internadas. Giovanno Carducci, que era de Itápolis era piloto de avião agrícola.

De acordo com informações preliminares, no momento da colisão, a camionete S-10 seguia sentido Nova Mutum, enquanto a Fiat Toro no sentido contrário. A Polícia Civil irá conduzir as investigações do acidente para apurar as suas causas.

