Homem morre após bater de moto em árvore em estrada

Motociclista bateu na árvore depois de sair da pista para acessar uma estrada de terra e perder o controle do veículo.

Ricardo Costa de 41 anos morreu após perder o controle de uma motocicleta e bater em uma árvore na madrugada desta terça-feira (3), entre Mirassol (SP) e o distrito de Ruilândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista bateu na árvore depois de sair da pista para acessar uma estrada de terra e perder o controle do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas Ricardo Souza da Costa morreu no local.

O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto (SP). A acusa do acidente será apurada.