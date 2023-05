Homem que atropelou e matou jovem em chácara é solto pela justiça

O Superior Tribunal de Justiça (SJT), decidiu relaxar a prisão do rapaz acusado de atropelar e matar uma jovem de 20 anos, no dia 29 de janeiro deste ano, depois de uma festa de pré-carnaval, em uma chácara de Cedral (SP). João Pedro Silva Alves deverá ser colocado em liberdade ainda nesta quarta-feira, (10/05/2023).

De acordo com a decisão do ministro de Brasília (DF), Reynaldo Soares da Fonseca, mesmo que se tratasse de um gravíssimo crime de homicídio doloso consumado, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia “periculosidade” exacerbada do agente ou “abalo da ordem pública”, a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

“Concedo a ordem, de ofício, para relaxar a prisão preventiva de [João], ressalvando a possibilidade de o juízo processante aplicar as medidas cautelares que considerar necessárias”, disse o ministro.

Estefany morreu depois de ser atropelada por João Pedro na saída de um evento de pré-carnaval. Ela estava sentada com um grupo de amigos, quando foi atropelada e arrastada pelo motorista, que descia a rua de saída da chácara.

A jovem infelizmente morreu no local e o autor fugiu sem prestar socorro. Policiais realizaram buscas pela região e horas depois ele acabou sendo preso em sua casa, em Guapiaçu (SP).

Para a Gazeta, a família de Estafany disse que está inconformada e revoltada com a decisão.