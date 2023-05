Juiz determina prisão preventiva de suspeita de matar irmão em sítio

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Justiça de Penápolis (SP) decidiu pela prisão preventiva da mulher de 48 anos, detida no domingo (14) sob suspeita de ser a mandante do assassinato do irmão, de 52 anos.

A vítima, identificada como Tadeu Augusto de Oliveira, foi morta a tiros, em um sítio na zona rural de Avanhandava, a 10 quilômetros de Penápolis (SP). O autor dos tiros não foi encontrado até agora. Após o crime, a polícia foi acionada e esteve no local.

De acordo com informações do Jornal Interior, Oliveira estava pela propriedade, acompanhado de sua esposa e filha, quando ouviu o barulho de um veículo chegando ao quintal. Ele teria pegado o revólver e ido até a porta da sala, perguntando quem estava por ali. Ao ouvir que era a irmã dele quem havia chegado, o homem colocou a arma em cima de uma rack e caminhou em direção ao veículo.

​Neste momento, a investigada, que estava acompanhada por um rapaz, disse que o automóvel estava apresentando problemas mecânicos e pediu água. Quando retornava com uma jarra, o suspeito, que estava com a mulher, sacou uma arma e atirou várias vezes contra a vítima. ​A esposa da vítima pegou o revólver e revidou os disparos, fazendo com que o veículo e os ocupantes deixassem a propriedade.

O homem chegou a ser socorrido e foi levado para um hospital de Promissão (SP), mas não resistiu aos ferimentos.​ A suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma herança familiar. O caso continua sendo investigado.

“Ainda estamos com a nossa equipe de Avanhandava mobilizada para resolver esse caso, investigando outras pessoas que podem ter participação no crime. A motivação ainda está sendo investigada” disse o delegado Gabriel Brienza, responsável pelo caso, ao sbtinterior.com.