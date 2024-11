DIG de Votuporanga prende mulher suspeita de aplicar golpes milionários em Operação Cyber Connect

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga prendeu, nesta terça-feira (5), uma mulher de 34 anos suspeita de envolvimento em golpes eletrônicos que movimentaram cerca de R$ 6,5 milhões em menos de dois anos. A ação faz parte da Operação Cyber Connect, focada no combate a crimes virtuais.

Identificada como C.A.S., a suspeita foi localizada em Tanabi após dois meses de investigações. Segundo a polícia, ela estava foragida desde agosto e teria aplicado golpes em aproximadamente 40 pessoas nas regiões de Votuporanga, Fernandópolis e Valentim Gentil.

O esquema, segundo as autoridades, consistia na oferta de produtos da Magazine Luiza com descontos tentadores. A suspeita alegava que possuía direito a uma indenização da empresa e, inicialmente, entregava produtos de menor valor para conquistar a confiança das vítimas. Posteriormente, após firmar contratos para itens de maior valor, ela deixava de realizar as entregas.

A Justiça autorizou a prisão preventiva de C.A.S., além do bloqueio de suas contas bancárias e a realização de busca e apreensão em sua residência. Durante a ação policial, foram encontrados diversos cartões bancários, cheques e um celular, que foram apreendidos como parte das provas.

Após a prisão, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Tanabi e, em seguida, transferida para a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) em São José do Rio Preto, onde permanece à disposição da Justiça.