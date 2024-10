Corpo de Bombeiros de Votuporanga realiza treinamento para resgate em operações subaquáticas

Reconhecido como um dos treinamentos mais desafiadores oferecidos pelo Corpo de Bombeiros da PMESP, o curso exige dos participantes habilidades técnicas variadas e elevado controle emocional

Teve início nesta segunda-feira, 21, na Estação de Bombeiros de Votuporanga, o Curso de Mergulho Autônomo (CMAut) IV de 2024, promovido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Com duração até 29 de novembro, o curso conta com a participação de 20 bombeiros, dos quais 18 são provenientes de diversas regiões do estado de São Paulo e dois do estado de Alagoas.

Reconhecido como um dos treinamentos mais desafiadores oferecidos pelo Corpo de Bombeiros da PMESP, o CMAut exige dos participantes habilidades técnicas variadas e elevado controle emocional, em especial diante da escassez de ar respirável e da baixa visibilidade comum nas operações subaquáticas. O curso é realizado em apenas três unidades especializadas do Corpo de Bombeiros, sendo o 13º Grupamento de Bombeiros um desses centros de excelência.

“A realização do CMAut na região de São José do Rio Preto é de grande importância, dada a frequência de ocorrências de mergulho que exigem a atuação especializada do Corpo de Bombeiros. A capacitação contínua dos bombeiros é essencial para garantir uma resposta eficiente e segura a esse tipo de demanda”, disse o major Orival Santana.

