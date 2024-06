Uma colisão entre duas carretas ocorreu na manhã desta quinta-feira na rodovia Percy Waldir Semeghini, causando transtornos para quem trafega pela região. O acidente aconteceu próximo ao distrito de Arabá, no entroncamento entre as rodovias SP-463 e SP-563, no sentido Iturama/MG.

De acordo com as autoridades locais, os dois motoristas envolvidos no acidente foram socorridos com escoriações leves e estavam conscientes no momento do resgate. Eles foram encaminhados para o Hospital João Veloso, em Ouroeste, onde passam por avaliações médicas.