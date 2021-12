Idosa fica ferida em acidente na rodovia Assis Chateaubriand

Um acidente na rodovia Assis Chateaubriand, sentido Guapiaçu, deixou uma idosa ferida na noite deste sábado (18).

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a idosa estava como passageira em um Gol conduzido por seu marido, quando de repente um Volvo passou em alta velocidade e pegou na traseira do veículo, que rodou na pista. O Volvo que havia batido no carro do casal ficou abandonado na rodovia, com o motorista fugindo do local sem prestar socorro.

A idosa foi encaminhada para o pronto atendimento da Unimed local por conta de lesões causadas nos seus pés.