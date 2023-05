Polícia Ambiental prende homens armados em ranchos

Um deles tinha armamento com silenciador. Operações realizadas em Mira Estrela

Durante as Operações “Impacto” e “Curumim”, iniciadas ontem ontem (8) pela Polícia Ambiental, em cumprimento à ordens judiciais de busca e apreensão, num rancho pelo município de Mira Estrela, uma equipe do policiamento flagrou a posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, sendo apreendidos um revólver calibre .38; uma garrucha artesanal calibre .36, além de diversos cartuchos e munições dos referidos calibres.

O infrator foi conduzido ao Plantão Policial para as providências de polícia judiciária, sendo liberado após pagamento de fiança. Ainda em outro rancho no município de Mira Estrela, uma outra equipe do policiamento ambiental flagrou a posse ilegal de arma de fogo e acessório de uso restrito, sendo apreendidos uma carabina calibre .22 e munições do mesmo calibre.

A referida arma de fogo se encontrava com um acessório acoplado, destinado a suprimir o estampido dos disparos, popularmente conhecido como silenciador, acessório este considerado de uso restrito, conforme Decreto Federal nº 10.627/2021, de 12/02/2021, em seu artigo 45, inciso II. O dono da arma foi preso e levado à Delegacia de Polícia para as providências, aguardando decisão da justiça atrás das grades.