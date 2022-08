Jovem de 21 anos morre ao bater moto na traseira de carro em vicinal

A jovem Maria Eduarda Leite Silva, de 21 anos, morreu depois de se envolver em um acidente na estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, em Andradina (SP), nesta terça-feira à tarde (2).

A vítima pilotava uma motocicleta preta, quando atingiu a traseira de um Chevrolet Corsa, dirigido por um auxiliar de serviços gerais a caminho de Andradina. Ele disse que estava dirigindo a menos de 60 km por hora, quando viu a motocicleta se aproximando em alta velocidade, com a pilota debruçada sobre o veículo.

Com o impacto, a jovem foi arremessada a vários metros. Ela chegou a ser socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, ​mas morreu a caminho do hospital.

Outros ocupantes de um carro, que seguiam logo atrás, também disseram que foram ultrapassados pela jovem em alta velocidade, e praticamente deitada na motoneta. O corpo de Maria Eduarda foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico, antes de ser liberado para a família.

O local do acidente foi periciado pela Polícia Civil e um inquérito foi instaurado para investigar o acidente. Os ocupantes do Corsa não ficaram feridos. (Com informações do Jornal Impacto Online)