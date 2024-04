Apreensão por tráfico de drogas em Votuporanga: dois Indivíduos detidos pela Força Tática

Durante o patrulhamento de Força Tática em Votuporanga, como parte das operações de combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas, uma equipe da PM teve sucesso em deter dois indivíduos em situação de tráfico na calçada da Favela do Matarazzo, localizada na Avenida Conde Francisco Matarazzo, Zona Sul da cidade.

Os detidos foram identificados como V, de 18 anos, e um dependente químico de 42 anos. Ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram fugir, mas foram contidos e abordados com sucesso. Durante a revista pessoal, foram encontradas diversas porções de crack em posse do traficante V., além de dinheiro proveniente do tráfico.

O dependente químico foi encontrado com uma pedra de crack recém-comprada, em um momento próximo ao horário de saída dos alunos da Escola Municipal CEMEI José Modesto Sobrinho “Cazeca”.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão por tráfico de drogas a V. (18 anos) e por porte ilegal de entorpecente ao homem de 42 anos.

Ambos foram conduzidos, juntamente com as apreensões, até a Central de Flagrantes, onde a autoridade policial foi informada sobre os acontecimentos. A prisão em flagrante do traficante foi ratificada, e ele permanece sob custódia aguardando disposição da Justiça.

Quanto ao dependente químico, após a elaboração do registro por porte ilegal de entorpecente, foi liberado, comprometendo-se a comparecer em juízo quando necessário.

