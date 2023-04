Polícia Militar apreende menores por ameaça a alunos de escola de Santa Fé do Sul

Policiais militares da 4ª Cia de Santa Fé do Sul apreenderam menores por ameaça a alunos de escola estadual.

A equipe policial da DEJEM, que se encontrava pela escola estadual “Itael de Mattos”, foi solicitada pela diretora, a qual declarou ter tomado conhecimento de que haveria um ataque a escola, e que alguns alunos da unidade de ensino teriam criado um grupo pelo Whatsapp no qual teriam mensagens de adoração a Hitler, bem como símbolos de nazismo, entre outros, inclusive com ameaça de ataque a escola.

Informou ainda que junto ao Instagram também foi constatado que tais participantes do grupo citado possuíam neste aplicativo, ameaças de ataques a escola, inclusive tendo citação de que a intenção é “matar todo mundo”.

Diante da gravidade da situação, foi solicitado o comparecimento do Conselho Tutelar, que juntamente com a equipe, acompanhou a diretora nas salas onde os alunos participantes se encontravam e estes foram encaminhados à diretoria, onde foi realizada vistoria nas mochilas e dentro de um dos menores foi encontrado um transferidor adaptado com duas lâminas, foram encontrados também os celulares que os alunos faziam uso para as postagens.

Partes encaminhadas junto com seus responsáveis até a Central de Polícia Judiciária, sendo todos os menores apreendidos, bem como os celulares e o objeto.

Os envolvidos ficaram à disposição da justiça para serem encaminhados a Fundação Casa da cidade de Araçatuba/SP.