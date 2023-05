Operação da Polícia Civil prende traficante de droga em Nhandeara

Um acusado de tráfico, de 24 anos, foi preso ontem (12) em uma ação integrada de policiais civis de Nhandeara, Sebastianópolis do Sul, Macaubal e Monte Aprazível.

U.B.S. foi flagrado em Nhandeara. Com ele foram encontradas 42 porções de crack e 8 de cocaína, todas prontas para a venda a viciados. A ação coordenada também abordou um viciado que acabara de comprar drogas do preso.

Todo o desenrolar da ação foi documentada para produzir as provas da prática do crime, inclusive no portão da casa do criminoso. Um adolescente também suspeito de envolvimento fugiu.

Foram apreendidos ainda dinheiro provindo da venda de drogas e telefones celulares. O preso foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, ficando à disposição da justiça.