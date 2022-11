Homem é morto a facadas durante briga em bar

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 35 anos foi morto a facadas neste último domingo, (06/11/2022), durante uma briga em um bar, no Centro de Potirendaba (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento contou que estava encerrando as atividades, quando populares pediram socorro, afirmando que um homem havia sido esfaqueado. Equipes de resgate foram acionadas e levaram a vítima até o Hospital de Potirendaba, que infelizmente acabou não resistindo.

Segundo a versão do boletim de ocorrência registrado no plantão policial de Cedral (SP), Marcos Pinheiro da Silva, de 35 anos, foi morto durante uma briga no local. Após cometer o crime, o autor fugiu e não foi identificado pela polícia até o momento.

A perícia esteve no local e o caso já está sendo investigado.

Gazeta do Interior