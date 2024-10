Onda de calor atinge Votuporanga com temperaturas de até 45°C

Nesta terça-feira (8), Votuporanga registrou uma das temperaturas mais altas do ano, com os termômetros marcando impressionantes 45°C na Avenida Antonio Augusto Paes, popularmente conhecida como a “avenida do Lanchopão”. A cidade, localizada no interior de São Paulo, tem enfrentado uma sequência de dias com calor extremo, que vem afetando a rotina da população.

Com o calor intenso, os moradores estão adotando diversas estratégias para se proteger, como buscar ambientes climatizados e aumentar o consumo de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. A situação tem gerado preocupação entre as autoridades de saúde, que alertam para os riscos de desidratação, insolação e outros problemas causados pela exposição prolongada ao sol.

A orientação é que as pessoas se mantenham hidratadas, evitem atividades físicas sob o sol e usem roupas leves, especialmente entre 10h e 16h, período de maior incidência de raios solares. De acordo com as previsões meteorológicas, a onda de calor deve persistir até quinta-feira (10), quando há chances de chuva, o que pode aliviar a situação.