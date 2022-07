Fábio Jr. fará show em prol do Hospital de Amor de Jales na próxima semana

Na próxima quarta-feira (03), o Hospital de Amor Jales realiza o show mais romântico do ano, com o cantor Fábio Jr., que sobe ao palco do Villa Rocca para emocionar o público com sua atual turnê que já embalou milhares de pessoas por todo o país.

Com o cachê doado integralmente pelo cantor, o evento marca também a retomada dos eventos beneficentes em prol da instituição. Mesas e ingressos individuais continuam à venda na unidade do HA, com valores acessíveis e a possibilidade de parcelamento em até dez vezes no cartão de crédito. As informações sobre os ingressos e mesas podem ser obtidas exclusivamente por meio do WhtasApp: (17) 99732-2404, durante o horário comercial.

O evento terá início às 20h, com um jantar especial e open bar de água, refrigerante e cerveja. O show faz parte da programação de atividades que o HA Jales promove a fim de levantar recursos para custear o tratamento oncológico das milhares de pessoas que são atendidas gratuitamente na instituição.

No repertório, o astro contempla grandes canções da carreira, como “Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”. Também estão no setlist, músicas que fazem sucesso na voz de outros cantores, a exemplo de “Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”.

Com mais de 30 álbuns, Fábio Jr. continua sendo um dos cantores de maior prestígio no Brasil. Só no Spotify, são mais 700 mil ouvintes e o seu maior hit de carreira, “Alma Gêmea”, já foi ouvido mais de 13 milhões de vezes na plataforma. Já no seu canal oficial do YouTube, seus clipes ultrapassam a marca de 250 milhões de visualizações.

SERVIÇO:

Jantar Show com Fábio Jr. em prol do Hospital de Amor

Data: 03/08/2022

Horário: 20h

Local: Villa Rocca Eventos — Jales (SP)

Mesas e informações:

WhatsApp (17) 99732-2404, no horário comercial.

Região Noroeste