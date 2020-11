Morre vítima de acidente o jovem Otávio Ribeiro Zaparolli

Faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 2, o jovem Otávio Augusto Ribeiro Zaparolli, aos 22 anos de idade. Otávio foi vítima de um acidente envolvendo sua motocicleta e uma viatura do SAMU.

O jovem transitava pela avenida Nasser Marão, e no cruzamento com a avenida Deputado Áureo Ferreira colidiu violentamente contra uma viatura do SAMU, que transitava pela avenida Antonio Augusto Paes e Deputado Áureo Ferreira.

Otávio sofreu traumatismo craniano e foi transferido da Santa Casa de Votuporanga para o HB de Rio Preto em razão dos graves ferimentos. Já a sua namorada sofreu ferimentos generalizados.

O ACIDENTE 🚨

Otávio pilotava uma motocicleta pela avenida Nasser Marão e defronte ao Posto Konstru, bateu violentamente contra uma viatura do SAMU.

O jovem estava acompanhado de sua namorada, que também ficou ferida.

Otávio foi imediatamente socorrido ao PS da Santa Casa e depois transferido para o HB.

Otávio era filho do casal Paulo Zaparolli – jornalista e colunista social e Caty Ribeiro.

Nas redes sociais, há uma forte comoção e milhares de mensagens pela perda do jovem votuporanguense.