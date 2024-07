Homem é preso pela PM por ameaça com arma de fogo em bar de Valentim Gentil

Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de ameaça com arma de fogo em um bar em Valentim Gentil. Segundo relatos da vítima, a discussão com o autor, que estava no local, culminou em uma ameaça de morte quando este apontou um revólver em sua direção.

Após a ameaça, o suspeito deixou o local em seu veículo, um VW Parati. De posse das características do autor e do emplacamento do carro, a equipe da Polícia Militar da vizinha cidade iniciou diligências e localizou o indivíduo em frente à sua residência, ao lado do veículo mencionado.

Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca veicular e encontraram um revólver Taurus calibre 38 desmuniciado debaixo do banco do motorista. Além disso, durante os trabalhos da equipe, foi entregue um pacote contendo 10 munições intactas de calibre 38.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão e registrou um Boletim de Ocorrência por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Após consulta no sistema da Polícia Civil, foi constatado que o indiciado não possui posse de arma de fogo em seu nome, e a arma não tem registro.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

Reportagem: www.votunews.com.br