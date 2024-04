POLÍCIA FEDERAL DE JALES DEFLAGRA “OPERAÇÃO VOTO CERTO” EM NOVA CASTILHO

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, sexta-feira, (19), a Operação “Voto Certo”, fruto de investigação para reprimir crimes de fraude em inscrições eleitorais, com induzimento de eleitores e falsificação de documentos, no município de Nova Castilho/SP.

Policiais Federais cumpriram, nesta manhã, no município, quatro Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral de Auriflama/SP, com o objetivo de apreender documentos, celulares e mídias relacionados à prática dos crimes em investigação, além de outros elementos de prova.

Um dos mandados fora cumprido na Casa da Agricultura, órgão público pertencente ao município de Nova Castilho/SP.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para o setor técnico-científico da Polícia Federal para análise e realização de perícia. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos, incluindo também eventuais eleitores que realizaram transferências recentes de título eleitoral para Nova Castilho/SP, sem nenhum vínculo com o município.

Os investigados poderão, de acordo com a Lei 4.737/65, Código Eleitoral, entre outros, responder pelos crimes: do art. 289, de inscrever-se fraudulentamente eleitor, com pena de reclusão de até 5 anos e multa; do art. 290, de induzir alguém a se inscrever eleitor com infração das normas eleitorais, com pena de reclusão de até 2 anos e multa; do art. 353, de fazer uso de documentos falsificados ou alterados, com pena de reclusão de até 5 anos e multa.

A Polícia Federal de Jales/SP, a fim de garantir a lisura das eleições municipais a serem realizadas este ano, em conjunto com a Justiça Eleitoral, vem realizando diversas ações dedicadas ao combate de crimes eleitorais na região. Para se ter uma ideia, somente na circunscrição da Delegacia da Polícia Federal de Jales/SP há 44 municípios que vem sendo monitorados de perto, não só para reprimir, mas também para prevenir as práticas eleitorais ilegais.

A operação realizada nesta data já é a segunda deste ano. Em 30/01/2024, a Polícia Federal de Jales/SP cumpriu, em investigação também de fraude em inscrições eleitorais, mandado de busca e apreensão na cidade de Valentim Gentil/SP.

