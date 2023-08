Mulher é detida após agredir filho esquizofrênico em apartamento

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma mulher de 48 anos foi detida pela polícia depois de ser denunciada por vizinhos após agredir o filho, um adolescente de 17 anos, que sofre com transtorno mental. Segundo boletim de ocorrência, o ​jovem tem esquizofrenia​.

O caso aconteceu no bairro Monterrey, em Araçatuba (SP), nesta quarta-feira (2).

​Um vizinho relatou à polícia que a a mulher chegou em casa ​”totalmente desequilibrada” e aparentemente sob efeito de drogas​. Segundo ele, ela começou a gritar e quebrar objetos ​do condomínio, além de agredir o filho com um pedaço de madeira e jogar objetos do menor pela janela do apartamento.

O menino está com os dois pés quebrados e precisou sair do apartamento rastejando para tentar fugir das agressões da mãe.

A polícia foi chamada e deteve a mulher, que foi encaminhada para o plantão policial. Ela negou ser usuária de drogas, mas disse que o filho usa crack e sofre com crises de abstinência. Ela disse, ainda, que é agredida constantemente pelo menor.

O jovem foi encaminhado para um abrigo temporário até que as investigações sobre o caso sejam concluídas. Ele também passaria por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica. SBT Interior