Prefeito Jorge Seba recebe convite especial para o primeiro RB Country durante festividades de aniversário de Votuporanga

O prefeito Jorge Seba recebeu uma visita especial em seu gabinete, onde estiveram presentes os amigos José Porecatu, Fábio Previato, Pastor Jhean Porto, o vereador professor Djalma e Emerson Bortolaia. O encontro foi marcado por uma emocionante revelação que promete encantar toda a cidade.

A Igreja Família RB anunciou a preparação de um mega evento durante as festividades do aniversário de Votuporanga, o aguardado primeiro RB Country. Previsto para ocorrer no feriado de 8 de agosto, o evento promete ser um momento de união para as famílias locais, celebrando a data especial com um espetáculo gospel exclusivo da Banda Campeiros de Cristo.

Uma das características mais notáveis deste evento é a sua abertura ao público gratuitamente, sendo oferecido como um presente à comunidade votuporanguense. O palco para o primeiro RB Country será o estacionamento da Igreja Família RB, localizada na Av. Wilson Foz Nº 4965, e a programação terá início às 16 horas.

Durante o encontro no gabinete do prefeito, Jorge Seba expressou sua gratidão a todos os envolvidos na organização deste grandioso evento e ressaltou a importância de momentos como este para fortalecer os laços familiares na cidade. “Contem sempre conosco”, acrescentou o prefeito, demonstrando seu apoio e comprometimento com iniciativas que promovem o bem-estar e a união da população local.

Os preparativos para o primeiro RB Country estão a todo vapor, e a expectativa é que o evento reúna um grande público, oferecendo música de qualidade e momentos de alegria e confraternização para todos os presentes.

Os interessados em participar do evento podem marcar em seus calendários a data do feriado de 8 de agosto e comparecer ao estacionamento da Igreja Família RB para celebrar o aniversário de Votuporanga em grande estilo, ao som de uma das mais prestigiadas bandas gospel do país. votumais